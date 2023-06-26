Пассажирский лазурный автобус полностью сгорел на Ланском шоссе в Петербурге. Фото: Скриншот из видео

Лазурный автобус полыхал в Приморском районе около девяти часов утра 26 июня. Общественный транспорт загорелся на Ланском шоссе у 24 дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Автобус выгорел полностью. Открытый огонь удалось ликвидировать через 20 минут после начала пожара, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По предварительной информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Пламя тушили две пожарные машины и десять специалистов МЧС.

На опубликованных кадрах видно, как черно-серый дым поднялся высоко в небо. Пожар на Ланском шоссе было видно издалека. Причины и обстоятельства случившегося выяснят дознаватели.