Пассажирский теплоход протаранил Адмиралтейскую набережную в Петербурге. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Пассажирский теплоход устроил аварию в три часа ночи 26 июня в Петербурге. Судно швартовалось на Адмиралтейской набережной, но навалилось на нее. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона.

- В ходе выезда предварительно установлено, что пассажирский теплоход осуществлял швартовку к причалу набережной. В результате скопления пассажиров на одном борту, прижимным течением, теплоход совершил навал на набережную, - говорится в сообщении УТ МВД России по СЗФО.

Известно, что в происшествии никто не пострадал. Теплоход не повредился, и даже на причале нет видимых разрушений. Однако на маломерном судне, которое находилось рядом, нашли следы краски теплохода.

Транспортные полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают виновника аварии.