Назван единственный пригодный для купания водоем в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Роспотребнадзора в Петербурге в очередной раз проверили качество воды на 24 пляжах. Как выяснилось, на 26 июня купаться можно только лишь в одном водоеме – на озере Безымянное в Красносельском районе. Там пробы воды соответствуют гигиеническим нормам.

- Остальные 23 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. В том числе, Ольгинский водоем, который на прошлой неделе был еще пригодным для купания, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Не желательно также плавать на пляжах Финского залива, на пляже «Морские дубки», в Колонистском пруду, в реке Ижора. А если все-таки зайти в воду и случайно проглотить ее, это может привести к острым кишечным инфекциям, энтеровирусу, гепатиту А и другим проблемам со здоровьем.