Смольный потратил 242 млн рублей на оздоровительный туризм с начала 2023 года

В Северную столицу приехали лечиться и гостить более 30 тысяч иностранцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург уникален не только своей архитектурой, но и спектром туристических активностей. Так, город на Неве стал единственным субъектом РФ, где законодательно закреплен медицинский туризм. К слову, на него Смольный потратил с начала 2023 года уже 242 миллиона рублей. А всего в Северную столицу приехали лечиться и гостить более 30 тысяч иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

– Чтобы выйти на новый уровень международного медицинского туризма, мы должны внедрить высокие сервисные стандарты, которые сделают Петербург еще более привлекательным, – подчеркнула Юлия Жгулева, гендиректор регионального агентства медицинского туризма.

Кстати, по нацпроекту, который инициировал президент России Владимир Путин, к 2030 году планируют увеличить экспорт туристических услуг страны до 22,3 миллиарда долларов США.