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НовостиОбщество26 июня 2023 17:27

Девелопер Legenda выкупил у «ЛСР» 10 гектаров в Петербурге

Землю под проект ЖК холдинг купил на Васильевском острове
Элеонора КУРЮМОВА
Девелопер выкупил у «ЛСР» 10 гектаров в Петербурге.

Девелопер выкупил у «ЛСР» 10 гектаров в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девелоперская компания Legendа выкупила у петербургского застройщика «Группа ЛСР» территорию в 10,2 гектара. На участке бывшего завода «Севкабель» холдинг решил разместить жилой комплекс. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

– Мы закрыли сделку по приобретению земли на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, – рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты также уточнили, что участок располагается на Кожевенной линии напротив известного общественного пространства. К слову, проект прошел все процедуры и согласования, а также владельцы получили разрешение на строительство. Планируется, что общая площадь квартир составит около 100 тысяч «квадратов», а коммерческих помещений – девять. Проект включит в себя жилой комплекс из пяти десятиэтажек и одной пятиэтажки. Объединит их общий бульвар с кафе, ресторанами и магазинами.

Кроме того, включили в проект подземный паркинг, детский сад на 75 мест, кабинет врача общей практики и школу-сад на 690 мест.