За время «Алых парусов» в Петербурге собрали больше 12 тонн мусора. Фото: t.me/infoeco_spb

В Петербурге отгремел главный праздник выпускников – «Алые Паруса». И, пока бывшие школьники отмечали переход к новому этапу жизни, на улицах Северной курсировали мусоровозы. Машины принимали отходы из наполнявшихся контейнеров, чтобы улицы оставались чистыми. Всего за время праздника службы собрали более 12 тонн мусора. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Невского экологического оператора.

– Все собранные отходы вывезли и отправили на обработку. 97 процентов из них представляют собой вторичные материальные ресурсы которые можно переработать: пластик и картон, – цитирует компанию издание.

К слову, уже ранним утром сотрудники всех задействованных городских служб ЖКХ вновь вышли на смену и окончательно привели в порядок центр Северной столицы.