Генконсульство Финляндии в Петербурге оставалось без мобильной связи из-за блокировки счетов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финское генеральное консульство в Петербурге объяснило, почему возникали перебои в мобильной связи. Проблемы были в особенности с исходящими вызовами на прошлой неделе. В ведомстве их связали с блокировкой счетов дипломатической миссии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сообщение финского внешнеполитического ведомства.

- Проблемы со связью возникли из-за банковских платежей после того, как РФ заморозила счета финских дипломатических миссий, - говорится в сообщении.

В МИД Финляндии подробности случившегося не раскрыли. Напомним, ранее сообщалось, что Москва планировала установить ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. Но первыми такое решение приняли в Хельсинки, а Россия лишь ответила взаимностью.