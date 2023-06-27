Двухлетний малыш из Петербурга выпал из окна, потянувшись за веткой дерева. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маленький ребенок попал в больницу после падения из окна в Веселом поселке. Происшествие случилось днем 26 июня на Искровском проспекте. Известно, что малышу 2,5 года. Семья мальчика приехала в Петербург из Узбекистана. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенок сам подвинул стульчик к подоконнику и потянулся за веткой дерева. Он выпал из окна первого этажа, - рассказал источник.

Малыша госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфауса. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом лобной кости, ушибы мягких тканей. Специалисты оценили состояние ребенка как средней степени тяжести.

Известно, что семья, в которой живет мальчик, полная. 38-летняя мама-домохозяйка и 41-летний отец-курьер воспитывают пятеро детей.