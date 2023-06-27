Новый дилерский центр Geely открылся в Петербурге. Фото: "Прагматика"

На Уральской улице в Василеостровском районе Петербурга сеть дилерских центров «Прагматика» открыла автосалон Geely. Площадь салона более тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе «Прагматики».

- В шоу-руме на 370 «квадратов» представлены демонстрационные автомобили всех четырех моделей марки. Станция техобслуживания площадью 650 «квадратов» оборудована 8 сервисными постами и способна принимать до 25 машин в день, - говорится в сообщении.

В автосалоне представлен весь модельный ряд автомобилей Geely: компактный кроссовер Coolray, кроссовер C-сегмента Atlas Pro с системой мягкого гибрида, купе-кроссовер Tugella и флагманский кроссовер D-сегмента Monjaro.

- В ближайшие месяцы мы ожидаем появление новой модели Geely - седана С-класса Emgrand 7, - добавили в дилерском центре.