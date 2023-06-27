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НовостиАвто27 июня 2023 10:03

КАД Петербурга полностью перекроют во время Главного военно-морского парада 30 июля

Патрулировать трассу будут экипажи ГИБДД
Анастасия НУРАДИЛОВА
КАД Петербурга полностью перекроют во время Главного военно-морского парада 30 июля.

КАД Петербурга полностью перекроют во время Главного военно-морского парада 30 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредил о перекрытии кольцевой автодороги 30 июля, в день проведения Главного военно-морского парада. Сквозной проезд через дамбу будет запрещен в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- 30 июля в период с 7:00 до 17:00 проезд по участку КАД от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой к ММПК «Бронка» до транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе будет невозможен, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Пропускать будут только жителей Кронштадта по пропускам, аккредитованный транспорт, городской пассажирский транспорт и экстренные службы. Патрулировать трассу будут экипажи ГИБДД. Остальным водителям придется объезжать этот участок.