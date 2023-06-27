Жителям Петроградского района раздадут листовки о работе платной парковки с 1 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Активисты из волонтерских организаций начали работать в Петроградском районе. Они будут информировать петербуржцев о нюансах платной парковки, которая начнет работать с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- До 2 июля ежедневно 20 волонтеров будут раздавать автомобилистам листовки с актуальной информацией о способах оплаты стоянки в зоне платной парковки, а также разъяснят местоположение паркоматов, действие разметки и дорожных знаков, - говорится в сообщении ведомства.

Большинство автолюбителей уже знают о платной парковке, некоторые из них успели оформить парковочные разрешения.

Известно, что парковка охватит 141 улицу и 10 тысяч машиномест на Петроградке. Будет шесть парковочных зон: «Посадский», «Кронверкское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский», «Чкаловское».