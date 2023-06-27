Общежитие загорелось на Авангардной улице в Петербурге. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Во второй половине, 27 июня, спасатели в течение целого часа пытались усмирить разбушевавшийся огонь в Красносельском районе. Там загорелось общежитие на Авангардной улице. Пламя вырывалось из окон третьего этажа, а следом за ним появлялись густые и черные клубы дыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Спасатели уже приехали, но все в дыму. Не можем выйти из квартиры. Нам очень страшно, – рассказала в беседе в корреспондентом spb.kp.ru жительница дома Лилия Слугина.

Как передали спасатели, в огне никто не пострадал, хотя мощное пламя вспыхнуло в одной из жилых квартир. Там огонь занял площадь в 20 квадратных метров. Чуть меньше, чем через час 15 сотрудникам МЧС на трех пожарных машинах удалось приручить разъяренную стихию. Трепыхаться горячие языки перестали к 18:56. Причины возгорания пока что неизвестны.