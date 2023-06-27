Жители Ленобласти будут получать штрафы до 30 тысяч рублей из-за растущего борщевика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее администрации муниципальных образований Ленинградской области могли следить за борьбой с борщевиком только на землях населенных пунктов. Но теперь они будут штрафовать за разросшееся и вредоносное растение и на землях лесного фонда, особо охраняемых природных территориях, дорогах, ИЖС и других землях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Если владельцы участков, на которых всходит борщевик Сосновского, не будут его удалять, то им придется уплачивать штрафы, – уточнили в пресс-службе областной администрации.

Санкции будут отличаться для разных категорий граждан. Так, для физических лиц штрафы будут варьироваться от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех до десяти. А юридическим лицам придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей.

Напомним, что новый закон обязывает удалять борщевик на всей территории области вне зависимости от категории земель.