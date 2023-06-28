Александр Беглов внес в парламент Петербурга 17 законопроектов. Фото: t.me/a_belsky

Спикер Законодательного собрания в Петербурге Александр Бельский рассказал о законодательных проектах, которые планируются в Северной столице. 17 из них предложил глава города Александр Беглов, говорится в телеграм-канале Бельского.

- Подписали с Губернатором Александром Бегловым совместный план законопроектной работы. Документ – еще одно свидетельство открытости взаимодействия парламента с исполнительными органами власти. Он фиксирует цели и задачи на следующий период, - говорится в сообщении.

В плане Петербурга – 54 законопроекта. Многие из них касаются Социального кодекса, развития сфер производства и образования, антикоррупционного законодательства и других сторон жизни города.

- Новый совместный план – еще один шаг в развитии Петербурга и решение задач, поставленных нам президентом России, правительством страны и жителями, - отметил Бельский.