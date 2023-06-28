Дождь затопил Всеволожск и оставил жителей города без света

Крупный град заставил людей переживать за машины. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Стихия напугала жителей Всеволожска и доставила им неудобства. Настоящий коллапс произошел в Ленинградской области из-за града, дождя и ливней. Весь город затопило водой. Об этом spb.kp.ru рассказала жительница Всеволожска.

- Жители остались без света. Во время града было страшно за машину, - добавила читательница издания.

Тем временем, в городе и области уже несколько дней подряд идут дожди и ливни. Утром обычно светло и жарко, а к обеду небо затягивается тучами, и вода поливает город. По словам синоптиков, ненастье скоро закончится, и в Петербурге снова станет тепло и сухо.

Купальный сезон при этом никто не отменял. Температура воды в реках, озерах, Финском заливе остается комфортной, несмотря на похолодание и дожди.