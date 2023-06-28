ЗакС освободил многодетные семьи в Петербурге от уплаты курортного сбора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге депутаты ЗакСа единогласно приняли закон о введении на территории города курортного сбора. Утвержденная инициатива предусматривает, что с 1 апреля 2024 года совершеннолетние путешественники, решившие посетить Северную столицу и задержаться здесь на более, чем сутки, заплатят по 100 рублей за день пользования туристической инфраструктурой. Но от сбора освободили многодетные семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСобрания.

– Также платить налог не будут около 20 категорий граждан. В перечень льготных групп вошли ветераны, малоимущие, студенты, приехавшие на обучение, и участники спортивных соревнований, – уточнили в пресс-службе парламента.

Депутаты подчеркнули, что средства направят на развитие туризма в городе.

Кроме того, утвердили и изменение в региональный социальный кодекс. По нему многодетным семьям предоставляют право на получение ежегодной финансовой помощи на детей, учащихся в техникумах и колледжах. Ранее такие выплаты полагались только тем, кто осваивает рабочие специальности.