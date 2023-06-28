Беглов заявил, что действия правительства Петербурга «защитили и спасли» город. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Накануне в Мариинском дворце торжественно заключили договор о законопроектной работе ЗакСа и губернатора Петербурга на 2023-2024 годы. Подписали документ спикер парламента Александр Бельский и глава города Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе местного парламента.

– Мы не сдали Петербург, сумели его защитить. Сейчас в Северной столице устойчивая политическая обстановка. Экономика города также стабильно развивается, – отметил градоначальник города.

Кроме того Александр Беглов подчеркнул, что Законодательное Собрание активно участвует во всех процессах и своевременно реагирует на запросы избирателей. К слову, план законопроектной работы между органами подписывается ежегодно. Он охватывает все сферы жизни Петербурга: государственное устройство, социальную политику, городское хозяйство, экономику, финансы, благоустройство, спорт и молодежную политику.