Фура устроила ДТП и перекрыла КАД Петербурга, создав огромную пробку. Фото: vk.com/spb_today

Ночью на внешней стороне кольцевой автодороги произошло ДТП с участием огромной фуры. На Большом Обуховском мосту большегруз столкнулся с барьерным ограждением и перекрыл несколько рядов. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- Авария случилась примерно в 3:30. Свободными остались только две правые полосы. От Софийской улицы образовалась пробка, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадал только один человек – водитель фуры. На место происшествия приехали сотрудники ДПС и врачи скорой помощи.

Тем временем, на кольцевой автодороге из-за перекрытых полос образовалась длинная пробка. Петербуржцы нервничают и опаздывают на работу. Негодованием они делятся в соцсетях. Некоторые считают, что причина ДТП – в колейности дороги.