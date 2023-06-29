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НовостиПроисшествия29 июня 2023 5:48

Фура устроила ДТП и перекрыла КАД Петербурга, создав огромную пробку

Грузовик перекрыл вантовый мост и остановил движение по КАД Петербурга
Анастасия НУРАДИЛОВА
Фура устроила ДТП и перекрыла КАД Петербурга, создав огромную пробку. Фото: vk.com/spb_today

Фура устроила ДТП и перекрыла КАД Петербурга, создав огромную пробку. Фото: vk.com/spb_today

Ночью на внешней стороне кольцевой автодороги произошло ДТП с участием огромной фуры. На Большом Обуховском мосту большегруз столкнулся с барьерным ограждением и перекрыл несколько рядов. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- Авария случилась примерно в 3:30. Свободными остались только две правые полосы. От Софийской улицы образовалась пробка, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадал только один человек – водитель фуры. На место происшествия приехали сотрудники ДПС и врачи скорой помощи.

Тем временем, на кольцевой автодороге из-за перекрытых полос образовалась длинная пробка. Петербуржцы нервничают и опаздывают на работу. Негодованием они делятся в соцсетях. Некоторые считают, что причина ДТП – в колейности дороги.