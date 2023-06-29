Киоск с «Подорожниками» открылся в аэропорту Пулково. Фото: t.me/SaintPinDeepTrance

В аэропорту Пулково открылся киоск, в котором будут продавать проездные билеты на общественный транспорт Петербурга. Он расположен по пути из терминала прилета к автобусной остановке. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

- Пассажиры смогут купить и пополнить проездные, подать заявление на восстановление электронного билета, получить детализацию по поездкам, оформить льготный проездной и другое, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Киоск будет работать с 8 часов утра до 20 часов вечера каждый день. С часу до двух – обеденный перерыв.

Пассажирам напомнили, что купить и пополнить проездные можно также во всех кассах метрополитена, в двух офисах и 24 киосках СПб ГКУ «Организатор перевозок».