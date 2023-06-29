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НовостиПроисшествия29 июня 2023 11:04

Футбольные ворота упали на семилетнего мальчика в Ленобласти

Ребенка с ушибами доставили в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Футбольные ворота упали на семилетнего мальчика в Ленобласти.

Футбольные ворота упали на семилетнего мальчика в Ленобласти.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи проводят проверку после того, как маленький ребенок получил травмы из-за падения на него металлических ворот на спортивной площадке. Семилетний мальчик повис на них, но ворота не были закреплены. Инцидент произошел накануне в Приозерске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- В медицинском учреждении у ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы и отпустили его на амбулаторное лечение. Угрозы жизни нет, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы после проверки принять процессуальное решение. Специалисты попросили родителей почаще проводить с детьми беседы о правилах поведения на детских и спортивных площадках.