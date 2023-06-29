Начало июля будет жарким и сухим в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В первые десять дней июля в Петербурге выпадет мало осадков. Температура воздуха останется комфортной и теплой: в среднем от 21 до 26 градусов днем и от 10 до 15 – ночью. Об этом синоптик Александр Шувалов рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу».

- В начале июля Азорский максимум распространит свое влияние далеко на восток, и это означает, что дефицит осадков в первые дни июля, скорее всего, будет нарастать. Но, думается, от своего предшественника июль унаследует изменчивый и противоречивый характер, - отметил синоптик.

Шувалов подчеркнул, что в июне Петербург столкнулся с перепадами температуры. В первые 10 дней были настоящие заморозки. Им на смену пришла сильная жара до 30 градусов. К счастью, погода сжалилась над выпускниками и в день проведения «Алых парусов» она была прекрасной.