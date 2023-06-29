661 миллиард рублей привлекли в Петербурге на строительство трех новых мостов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» рассказал об итогах ПМЭФ-2023. Он сообщил, что город выходит на новый уровень инвестиций в транспортный каркас. Так, в Северную столицу привлекли 661 миллиард рублей. Пойдут эти деньги на строительство трех мостов через Неву.

– В Петербурге впервые за много лет на повестке дня одновременно три новых переправы. В этом году начнётся строительство Большого Смоленского моста. Еще один появится в составе Широтной магистрали скоростного движения. Третий – планируем построить в рамках создания трассы М-7, – объяснил глава города.

Кстати, соединенная с конструкцией дорога позволит доехать из центра города – от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе – всего за десять минут. Кроме того, она снизит нагрузку на набережные и отведет часть потока от ЗСД на пересечении с трассой «Скандинавия».

Кстати, сразу после завершения форума в Минтрансе обсудили строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Средства на ее строительство получат из Фонда национального благосостояния.