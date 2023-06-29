Здание бывшей тюрьмы «Кресты» станет новым арт-кластером Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» рассказал о модернизации бывшего следственного изолятора «Кресты». Некогда мрачное здание, оказавшееся в центре скандала из-за пропавшей мемориальной доски, превратиться в арт-кластер. Его переобустройство стало лишь одним из туристических и исторических проектов.

– Мы подписал соглашение с корпорацией «ДОМ.РФ». Оно закрепило будущий статус «Крестов»: теперь там появятся музеи, а в бывших промышленных зданиях сформируется новый квартал креативных индустрий, – подчеркнул губернатор.

Александр Беглов отметил, что в помещениях экс-тюрьмы уже экспонируется современное искусство и появились досуговые центры. Кстати, аналогичная судьба постигла и бывшие корпуса завода «Арсенал». Их город использует под экспериментальную сцену для молодых театральных коллективов.

Кроме того, город подписал соглашение по созданию культурно-спортивного кластера на Петровском острове. Арену ждет бережная реконструкция с уважением к ее славному прошлому и победам «Зенита».