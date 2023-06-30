Ресторан, где отравились дети на выпускных, закрыли на 3 месяца в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге принял решение по поводу ресторана, в котором отравились 50 человек на нескольких школьных выпускных. У посетителей диагностировали острую кишечную инфекцию. Позже стало известно, что в заведении Grand Bianco на набережной канала Грибоедова подавали блюда из просроченных продуктов, а по помещению там бегали тараканы.

- В помещениях есть тараканы, уборка проходит без применения дезинфицирующих средств, работают сотрудники без медицинских книжек. Продукцию хранят не правильно, без маркировки, - перечислили часть нарушений в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Представитель ООО «ТК «Арсенал Трейд», которому принадлежит ресторан, в протоколе написал, что согласен с выводами и намерен устранить все нарушения. На судебном заседании сторона признала свою вину. А суд принял решение закрыть ресторан на 90 суток.