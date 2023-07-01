Инспекторы ГИБДД Петербурга задержали 28-летнего пьяного гонщика без прав. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Раннее утро у сотрудников ГИБДД накануне началось с погони и стрельбы. Так, они заметили на Малоохтинском проспекте в Петербурге странно движущегося водителя, находящегося за рулем иномарки. Мужчина упорно игнорировал требование сотрудников полиции остановиться. Более того, он увеличил скорость и попытался скрыться от представителей закона. Но, спустя всего лишь 15 минут погони и стрельбы, лихача удалось задержать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– За рулем «Фольксвагена» оказался 28-летний житель Красногвардейского района без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителя доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности одновременно по пяти статьям. Из-за применения табельного оружия инспекторами ГИБДД никто не пострадал.