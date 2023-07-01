Мощному пожару на Васильевском острове в Петербурге назначили номер 1-БИС

Мощному пожару в ресторане на Васильевском острове в Петербурге назначили номер 1-БИС. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утро 1 июля началось в одном из районов Петербурга с эвакуации. Так, около девяти часов утра на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре на девятой линии Васильевского острова. Как оказалось, огонь вспыхнул в жилом доме. Там загорелся ресторан и межэтажные перекрытия. Спустя час возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– С вышележащих этажей эвакуированы 22 человека, – уточнили спасатели.

Выяснилось, что огонь стремительно распространялся по сгораемым конструкциям и, спустя небольшое количество времени, занял площадь в целых 25 квадратных метров. Из-за возгорания в одну из больниц города отправили пострадавшего ребенка для осмотра. Сейчас на месте происшествия с разъяренной стихией борются 25 сотрудников МЧС на пяти служебных машинах.