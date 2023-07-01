Пьяный школьник на питбайке сбил 8-летнюю девочку в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нетрезвый 15-летний школьник на питбайке сбил восьмилетнюю девочку. Жесткое ДТП произошло 30 июня, около четырех часов вечера, в городе Приозерск Ленинградской области. Водитель двухколесного коня ехал по улице Калинина. Одновременно с этим второклассница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– У молодого человека при освидетельствовании нашли в крови 0,580 промилле. Кроме того, у него не было прав на управление транспортом, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего ребенка в одну из больниц города на Неве. Медики оценили состояние девочки как среднетяжелое. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.