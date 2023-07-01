Все проживающие в зоне платной парковки петербуржцы смогут получить разрешение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне губернатор Александр Беглов подписал новое постановление правительства Петербурга. Исходя из него, жители улиц, которые не входят в адресный список платных парковок, также смогут получить специальное парковочное разрешение. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Изменения в ранее подписанное постановление подготовили специалисты комитета по транспорту по поручению главы города, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Напомним, что прежде наличие улицы в перечне было обязательным условием. Но в Северной столице осталось несколько дорог, которые не могут быть сегодня в него включены. Теперь же все петербуржцы смогут оформить льготное парковочное разрешение. Стоимость его составляет 1800 рублей в год. Оно дает возможность спокойно останавливаться в границах района проживания, не привязываясь к какой-либо стоянке.