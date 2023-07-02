Пьяный водитель «Мазды» сбил двоих парней на переходе в Колпино и скрылся

Мужчина был пьян и попытался сбежать. Фото: ГУ МВД по СПБ и ЛО

Уголовное дело возбудили на водителя «Мазды», сбившего двоих пешеходов в Колпино. ДТП случилось на улице Пролетарской еще 30 июня. Мужчина за рулем иномарки гнал на большой скорости и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на людей. При этом водитель даже не остановился, а поехал дальше. Через несколько минут он попал в другую аварию, где столкнулся с припаркованным «Форд Фокусом». После этого виновник бросил свой автомобиль и сбежал.

- Спустя 40 минут дома 58 по Пролетарской улице сотрудниками Госавтоинспекции задержан ранее судимый 36-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП 22 - летний пешеход от полученных травм скончался на месте, второй, 19 - летний, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали.