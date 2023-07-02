Сорок тысяч школьников отдохнули в детских лагерях Ленобласти в первую смену

Сейчас в детских лагерях стартовала вторая смена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детских лагерях Ленинградской области в первую смену отдохнули 42 тысячи школьников. Об этом сообщило пресс-служба правительства региона 2 июля 2023 года. Для ребят приготовили несколько тематических смен, одна была олимпиадной. Подростки решали задачи по разным предметам, проходили тренинги и работали. Также кроме загородных лагерей работали лагеря при школах.

- Пришкольные лагеря запомнились ребятам событиями, посвященными «Дню футбола», «Дню окружающей среды» и «Дню русского языка». Дети погружались в увлекательные мастер-классы, с интересом участвовали в конкурсах и проектах. Насыщенная программа была подготовлена в лагерях «Россонь», «Маяк», «Восток» и «Березняки». Многие впервые побывали на торжественных линейках открытия и закрытия первой летней смены и показали свои таланты на представлении отрядов, - рассказали в пресс-службе.

Школьники попробовали себя в интеллектуальных играх и в спортивных турнирах. А в одном из лагерей прошло соревнование между юными яхтсменами. Ребята обучались парусному спорту, вместе познавая стихию воды, ветра и командной работы.

Сейчас в детских лагерях стартовала вторая смена. За три недели в них отдохнут 28 тысяч детей, в том числе из Енакиево и ДНР.