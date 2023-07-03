13-летний мальчик утонул в Танковом карьере в Ленобласти. Фото: прокуратура Ленобласти

Вечером 2 июля в Сертолово утонул 13-летний мальчик. После его смерти прокуратура Всеволожска организовала проверку. Трагедия произошла на территории СНТ «Жемчужино-Белоостровское» в Танковом карьере.

- Прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, - прокомментировали в надзорном ведомстве Ленобласти.

На место происшествия также направились следователи, сотрудники полиции, эксперты, а также руководство следственного отдела по городу Всеволожск. Ведомство тоже проводит необходимые проверочные мероприятия.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.