Металлическая балка проломила череп 5-летнему мальчику в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятилетний малыш попал в больницу Всеволожского района Ленобласти с тяжелыми травмами головы. В медучреждение ребенка привез его дедушка 1 июля. На мальчика упала металлическая балка. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, вдавленными переломами черепа, ранами головы, туловища, носовым кровотечением. Врачи оценили его состояние как тяжелое, - рассказал источник.

Дедушка рассказал, что все случилось около двух часов дня на территории СНТ «Щеглово-2». Он отвлекся, когда на внука упала балка с ремонтируемого дома.

Малыш все лето должен был жить в садоводстве с бабушкой и дедушкой. Известно, что семья мальчика – полная и не состоит ни на каких учетах. Мама и папа служат в областном МЧС.