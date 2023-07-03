Экскурсии по Соляному городку запустили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Музей обороны и блокады Ленинграда будет проводить экскурсии по старинному кварталу, который находится в центре Петербурга и ограничен Соляным переулком. Об этом 3 июля пишет «Петербургский дневник».

- Главная цель – не просто расширить тематику нашего музея, но и подробно рассказать об увлекательнейшей «биографии» того места, где он находится. Ведь Соляной городок с полным правом можно назвать изюминкой Петербурга, - рассказал изданию куратор проекта, сотрудник научно-просветительского отдела Денис Мастридеев.

Напомним, в 1718 году в этом квартале Петр Первый приказал заложить гражданскую верфь. А позже там была открыта XIV Всероссийская мануфактурная выставка. В 1870 году в городке была проложена первая в стране мостовая из асфальта.

О других интересных событиях, связанных с Соляным переулком, рассказывают на экскурсии каждое воскресенье в 12:00.

КОНКРЕТНО

Записаться на экскурсии можно по тел. 275-75-47.