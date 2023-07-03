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НовостиОбщество3 июля 2023 16:12

Доходный дом Дальберга и Кохендерфер признали региональным памятником в Петербурге

Сейчас здание является жилым домом
Анастасия НУРАДИЛОВА
Доходный дом Дальберга и Кохендерфер признали региональным памятником в Петербурге. Фото: КГИОП

Доходный дом Дальберга и Кохендерфер признали региональным памятником в Петербурге. Фото: КГИОП

В Петербурге признали региональным памятником Доходный дом Александра Дальберга и Иоганны Кохендерфер. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Здание сохранило историческую объёмно-пространственную структуру и конструктивные особенности, архитектурно-художественное решение фасадов. Сохранилось также объёмно-пространственное решение овальной в плане парадной лестницы. В интерьерах лестничных клеток сохранились подлинные элементы декоративно-художественного оформления, - отметили в ведомстве.

В комитете рассказали, что сейчас здание является многоквартирным жилым домом. В разные годы в нем жили известный архитектор Александр Иванов, начальник кафедры общей хирургии Военно-медицинской академии Николай Еланский и другие общественные деятели.