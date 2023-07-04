Ветка дерева свалилась на 72-летнюю женщину в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спасатели выезжали на вызовы 62 раза за минувшие сутки из-за бушующей непогоды. 55 раз они приезжали на места, где порушились деревья и ветки. Три раза упала кровля. А остальные четыре вызова не были связаны с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- При падении ветки дерева пострадала женщина 1951 года рождения, - говорится в сообщении регионального ведомства.

При этом состояние 72-летней пенсионерки не уточняется.

Напомним, во вторник, 4 июля погода в городе не изменится. Местами ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер – до 18 метров в секунду. Петербуржцев попросили соблюдать элементарные меры предосторожности в сложных погодных условиях.