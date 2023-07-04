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НовостиОбщество4 июля 2023 16:24

Спикер Бельский заявил о возможности продления запрета на пункты закона о КРТ в Петербурге

Насколько затянется решение проблемы КРТ, пока что неизвестно.
Элеонора КУРЮМОВА
Спикер Бельский заявил о возможности продления запрета на пункты закона о КРТ в Петербурге.

Спикер Бельский заявил о возможности продления запрета на пункты закона о КРТ в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский рассказал о потенциальных поправках в закон о реновации хрущевок. Мораторий на действие отдельных положений, регулирующих комплексное развитие территорий (КРТ), могут продлить и в 2024 году. Сразу после завершения действия предыдущего. Об этом глава ЗакСа сообщил 4 июля в эфире программы «Итоги дня».

— При последнем обсуждении на штабе присутствовал Сергей Боярский. Он подтвердил, что все депутаты Госдумы поддержат наши поправки. Мы с коллегами скорректировали все инициативы, все три группы отработали неплохо, — отметил во время телепередачи Бельский.

Но он также подчеркнул, что, насколько затянется решение проблемы КРТ, пока что неизвестно. Глава ЗакСа уточнил, что, если решения, которые тревожат жителей, не будут приняты, общественники обратятся к губернатору, чтобы продлить мораторий.