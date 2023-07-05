543,5 млрд рублей поступило в бюджет Петербурга с января по июнь 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Доходы Петербурга превысили все возможные ожидания. Так за первые шесть месяцев 2023 года в казну Северной столицы поступило 543,5 миллиарда рублей. Такая сумма составила 52 процента от запланированного количества средств на текущий год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор города на Неве Алексей Корабельников.

– Собственные – налоговые и неналоговые – доходы бюджета составили 525 миллиарда рублей, – уточнил чиновник.

Он также отметил, что 391,4 миллиарда рублей или 75 процентов – платежи по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. Расходы бюджета по состоянию на 1 июля составили 461,3 миллиарда рублей. Исполнили пока что только 35 процентов от казны.

Сейчас профицит бюджета составил около 82 миллиардов рублей.

Ранее spb.kp.ru писала, что ЗакС утвердил рекордное исполнение бюджета Петербурга в 2022 году.