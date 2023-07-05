Турчак предлагает уравнять меры поддержки добровольцев с другими участниками СВО. Фото: пресс-служба ЕР.

Как сообщает сайт ER.ru, на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации обсудили законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей. В ходе разговора первый вице-спикер верхней палаты Парламента, секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак попросил Михаила Мишустина поддержать законопроект о порядке страхования добровольцев спецоперации. Он отметил, что в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО, однако тогда не был прописан механизм его реализации.

- Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, - сказал Андрей Турчак. - Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом Президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Мы подготовили законопроект, устраняющий эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы, порядок страхования добровольцев. Аналогично мерам, которые действуют для военнослужащих. Как неоднократно подчеркивал наш президент, в окопе все равны. Поэтому просим поддержать наш законопроект и дать соответствующее поручение Правительству о подготовке положительного заключения.

Глава Правительства поддержал инициативу, отметив, что скоро на нее подготовят отзыв.

- Абсолютно поддерживаю ваше предложение, – сказал Михаил Мишустин. - Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев. Эти ребята плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину. И, значит, на них должны распространяться все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям. Такое поручение будет дано. Подготовим отзыв Правительства в ближайшее время.

Кроме того, Андрей Турчак отметил, что поддержку получили и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО.

- На прошлой неделе согласовали с Минтрудом окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев, - добавил Андрей Турчак. - Также с Правительством подготовили поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая предоставляется ветеранам боевых действий, введение набора социальных услуг. Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем.

Помимо этого, на встрече обсудили вопрос предоставления земельных участков Героям и полным кавалерам Ордена Славы.

- Сейчас их выделяют только под цели ИЖС, садоводства или ЛПХ, – сообщил секретарь Генсовета партии. - Мы предлагаем добавить к этому списку крестьяно-фермерские хозяйства. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесен в Госдуму и сейчас проходит согласование в Правительстве.

Также Андрей Турчак поблагодарил Правительство за взаимодействие с рабочей группой по вопросам СВО.

- С момента образования группы 12 инициатив уже обрели статус федеральных законов, – подчеркнул Андрей Турчак. - Все они разрабатывались совместно с министерствами и ведомствами. Это признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, бесплатная юридическая помощь для участников и ветеранов специальной военной операции, упрощенный порядок признания без вести пропавшими и умершими, донастройка кредитных каникул, внеочередное зачисление в садики, школы детей добровольцев и погибших участников СВО, льготное поступление в вузы, колледжи. На этапе подготовки отрабатывали их с министерствами, с Правительством. Хотел бы еще раз поблагодарить за оперативную реакцию и поддержку.

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что рабочая группа по вопросам СВО с первых дней активно включилась в законодательную работу, чтобы сформировать нормативную базу для обеспечения участников спецоперации и членов их семей всем необходимым.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.