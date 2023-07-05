Вертолет подключили к тушению мощного пожара на улице Салова в Петербурге. Фото: скриншот видео

Черные и густые клубы дыма заволокли небо над Фрунзенским районом. Там во второй половине дня, 5 июля, загорелся полигон с покрышками. Огонь занял площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Спустя четыре часа к тушению возгорания подключили вертолет Ка-32. Специалисты с его помощью набирают воду из хранилища неподалеку и возвращаются к месту ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

– Специалисты используют спецтехнику для ликвидации пожара на Салова, – рассказали в пресс-службе организации.

Напомним, что около часа дня спасателям сообщили о мощном возгорании во Фрунзенском районе. Через час пожару присвоили повышенный второй номер. А спустя чуть более 60 минут сотрудники МЧС смогли локализовать разъяренную стихию. На момент публикации, как сообщили пожарные, никто не пострадал.

На месте происшествия, кроме летательного аппарата, продолжают работать 95 спасателей и 28 спецмашин. К охваченному огнем полигону также спешит пожарный поезд.