Девушка упала в воду во время прогулки на катере в Петербурге. Фото: скриншот видео

Вечерняя прогулка едва не завершилась трагедией для четырех барышень из Петербурга. Девушки активно зажигали во время водной прогулки: танцевали, отдыхали и снимали видео для соцсетей. В итоге, гвоздем программы оказалась одна из подруг, которая неудачно облокотилась на перила морского транспорта. Тот под весом стройной леди сложился, и она упала в воду. Вместе с ней за бортом судна едва не оказались ее три спутницы. Видео опубликовал еще один свидетель происшествия в телеграм-канале «Piter map».

– Все закончилось благополучно. Но лично у меня плюс одна фобия в копилку, – подписал видео автор публикации.

К счастью, обошлось без жести и, предположительно, девушка отделалась испугом. Но повторять подобные трюки непрофессиональным каскадерам ни владелец канала, ни spb.kp.ru настоятельно не рекомендует.