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НовостиОбщество5 июля 2023 16:20

12 участков земли в Петербурге освободили от незаконных заведений

Мероприятия продолжаются
Элеонора КУРЮМОВА
12 участков земли в Петербурге освободили от незаконных заведений

12 участков земли в Петербурге освободили от незаконных заведений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прошли рейды по обнаружению и ликвидации незаконных сезонных точек общественного питания. Всего с конца июня, от несанкционированных летних кафе – в том числе веранд, террас и беседок – освободили 12 земельных участков. Кстати, правоохранители изъяли более 200 предметов мебели. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На улице Ломоносова повторно демонтировали две террасы ресторана. На улице Трибуца изъяли беседки, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, ограждения летней террасы убрали и на Кронверкском проспекте. Также от самоявленных летних беседок освободили Приморское шоссе в Репино.

Специалисты напомнили, что они рассматривают все обращения граждан, связанные с нарушением земельного законодательства. Профильный комитет собирается продолжить проведение рейдов.