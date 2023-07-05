53 жителям Ленобласти вернули компенсацию в 680 тысяч рублей за коммуналку. Фото: Артем КИЛЬКИН

53 жителя Ленинградской области вновь начали получать ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Общая сумма задолженности у «Фонда капитального ремонта» перед местными составила более 680 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

– Областное ведомство провело проверку после обращения матери, воспитывающей ребенка-инвалида, – рассказали сотрудники надзорного органа.

Как уточнили в прокуратуре, местный «Фонд капитального ремонта» несвоевременно направлял информацию о отсутствии у женщины задолженности по взносам на капитальный ремонт в специальную систему. Поэтому социальная поддержка ей не оказывалась.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, дело контролирует прокурор региона. Правоохранители продолжают устранять нарушения прав граждан.