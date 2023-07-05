Иностранца арестовали на 40 дней в Петербурге из-за обвинений в педофилии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский суд Петербурга накануне отправил под стражу гражданина Хорватии. Иностранца ранее обвинили одновременно по трем статьям. Четыре эпизода совершенных, предположительно, им преступлений относятся к домашнему насилию над детьми. Еще два связаны с сексуальными действиями над подростком и его эксплуатацией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Препятствий к выдаче мигранта компетентным органам Хорватии российские профильные органы не установили, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К слову, в розыск фигуранта объявили еще в далеком ноябре 2021 года. Сейчас суд отправил обвиняемого в СИЗО. Там у него будет время до 12 августа, чтобы подумать над своим поведениям. Предполагается, что этого времени хватит, чтобы решить вопрос о выдаче гражданина иностранного государства.