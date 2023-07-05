В воздухе после пожара на улице Салова в Петербурге не оказалось опасных веществ. Фото: t.me/mchspetersburg

В Петербурге 5 июля случился мощный пожар. Загорелись 3,5 тысячи квадратных метров, усеянных выброшенными покрышками на улице Салова. На место происшествия прибыли специалисты для проверки загрязнения воздуха токсичными веществами. Но лабораторный анализ показал, что опасных элементов среда не содержит. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Петербурга.

– Проверяли атмосферный воздух сотрудники передвижной химико-радиометрической лаборатории комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, – цитирует пресс-службу МЧС издание.

Специалисты со специальными приборами – газоанализаторами – отобрали семь образцов по ходу движения дыма от пожара. К счастью, несмотря на стойкий и едкий запах сожженной резины, все пробы оказались практически кристально чистыми и абсолютно безопасными.