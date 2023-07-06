Завершены поиски 9-летнего и 7-летнего мальчиков в Петербурге. Фото: Лиза Алерт

Двое мальчиков пропали в Петербурге 5 июля. 9-летний Данил и 7-летний Леша – родные братья. Мальчишки не вернулись вовремя домой, и родители забили тревогу. Ребят искали не только полицейские, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На официальных ресурсах появились ориентировки с фотографиями детей.

- Найдены. Живы. Благодарим всех за помощь, - позже сообщили волонтеры.

Было известно, что младший мальчик в день исчезновения был одет в черную ветровку, серые штаны и серые кроссовки. А старший – в черно-белую кофту, зеленые штаны и синие кроссовки.

К счастью, поиски школьников быстро завершились: все закончилось хорошо. Сейчас мальчишки дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители провели с ними беседу.