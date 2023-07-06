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НовостиОбщество6 июля 2023 8:05

Мужчина избил бутылками незнакомца на набережной Обводного канала в Петербурге

Подозреваемого задержали на следующий день
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина избил бутылками незнакомца на набережной Обводного канала в Петербурге.

Мужчина избил бутылками незнакомца на набережной Обводного канала в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который напал на незнакомца и избил его стеклянными бутылками. Драка произошла около пяти часов вечера 4 июля на набережной Обводного канала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавший рассказал, что на него напал неизвестный, избил бутылками по голове и телу, отобрал банковскую карту и сбежал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Избитого мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и большим количеством ушибов и ран.

Подозреваемого задержали на улице Якубовича вечером следующего дня. Полицейские поймали 40-летнего жителя Волгограда, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.