Мужчина избил бутылками незнакомца на набережной Обводного канала в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который напал на незнакомца и избил его стеклянными бутылками. Драка произошла около пяти часов вечера 4 июля на набережной Обводного канала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавший рассказал, что на него напал неизвестный, избил бутылками по голове и телу, отобрал банковскую карту и сбежал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Избитого мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и большим количеством ушибов и ран.

Подозреваемого задержали на улице Якубовича вечером следующего дня. Полицейские поймали 40-летнего жителя Волгограда, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.