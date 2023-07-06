Рабочий упал с двухметровой высоты и умер в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мужчина умер, упав с двухметровой высоты, во время модернизации кабельных линий системы видеонаблюдения. Это произошло днем 5 июля на проспекте Науки. От полученных травм пострадавший умер на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что погибшему мужчине было 35 лет. Следователи уже осмотрели место происшествия. Там же побывали специалисты в области судебной медицины и сотрудники ГИТ.

Сотрудники петербургского СК проводят мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.