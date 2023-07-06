Без вести пропавшую 22-летнюю девушку неделю ищут в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Жители Ленинградской области активно подключаются к новым поискам отряда спасателей «ЛизаАлерт». В этот раз добровольцы разыскивают без вести пропавшую неделю назад 22-летнюю девушку. Она ушла из дома 30 июня и с тех пор ее местоположение остается неизвестным. Об этом в своем официальном сообществе ВКонтакте рассказали волонтеры.

– Помогите найти человека! Требуется помощь, – обратились сотрудники поисково-спасательного отряда к неравнодушным жителям области.

Ориентировки на девушку на момент публикации более сотни раз разослали по соседским и местным группам. На них волонтеры указали рост около 162 сантиметров, худощавое телосложение, черного цвета глаза и черные волосы. В день исчезновения, как сообщили близкие пропавшей, на жительнице Ленобласти была белая кофта, черные джинсы, светло-коричневые кроссовки. Всю известную информацию можно сообщить инфоргу Оксане (Ласточке) по номеру 8 911 828 94 47.