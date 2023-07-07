Двое детей пострадали в массовом ДТП на Ленинградской улице

Мальчиков 9 и 14 лет госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку после массового ДТП, в котором пострадали двое детей. Авария случилась на Ленинградской улице днем 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Автомобиль «ГАЗ 232554» не правильно выбрал дистанцию и влетел в «Шкоду Октавия», которая в итоге столкнулась с «Фольксваген Поло» и «ГАЗ 330202», - говорится в сообщении регионального ведомства.

В «Фольксвагене» находились две детей – мальчики 9 и 14 лет. Они получили различные травмы. Школьников госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что виновник аварии за последние два года три раза нарушал Правила дорожного движения. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.