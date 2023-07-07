Владимир Путин приедет в Петербург на саммит «Россия-Африка». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-Африка», который пройдет в Северной столице в конце июля. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

- Мы ожидаем весьма и весьма представительное мероприятие с весьма насыщенной повесткой дня и с множеством мероприятий на полях этого саммита, - приводит цитату Пескова ТАСС.

Сейчас в городе идет активная подготовка к этому форуму. Напомним, второй саммит «Россия-Африка» пройдет в Петербурге 27-28 июля 2023 года. Ранее сообщались другие даты, но позже событие передвинули на день вперед.

Первый такой саммит проходил в Сочи 22-24 октября 2019 года.